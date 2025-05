Preta Gil viaja a Nova York para continuar tratamento contra câncer

Preta Gil, 50, viajou para Nova York, nos Estados Unidos, para continuar seu tratamento contra um câncer.

O que aconteceu

Cantora contou que fará um tratamento experimental. No Domingão com Huck, revelou que fez o que podia no Brasil e agora continuaria seu tratamento fora do país.

Filha de Gilberto Gil compartilhou que estava a caminho de Nova York ontem no Instagram. Antes de ir para a cidade, a artista realizou uma consulta em Washington e foi acompanhada de amigas, como Ivete Sangalo.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino em janeiro de 2023. A famosa passou por diversas cirurgias desde então.