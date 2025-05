Preta Gil relembra irmão que morreu aos 19 anos: 'Permanece em mim'

Preta Gil, 50, fez uma homenagem ao irmão, Pedro, que morreu aos 19 anos, em 1990, em decorrência de um acidente de carro.

O que aconteceu

Cantora lembrou que Pedro faria 55 anos hoje se estivesse vivo. "Hoje, 17 de maio, aniversário do meu saudoso irmão Pedro. Ele se foi aqui na terra em 1990, mas ele permanece em mim de várias maneiras", escreveu em postagem no Instagram.

Preta disse que aprendeu a celebrar a "passagem" do irmão. "Hoje eu rezo e celebro a passagem do meu amado Pedrão nessa existência. Te amo para sempre".

Gilberto Gil, pai de Preta e Pedro, também lembrou o aniversário do filho. "Pedrão", disse o cantor, acompanhado por um emoji de coração.

Pedro Gil é o filho mais velho de Gilberto do casamento com Sandra Gadelha, que também é mãe de Preta. Ele morreu em janeiro de 1990 em um acidente de carro no Rio de Janeiro.

Assim como Gilberto e Preta, Pedro também era artista. Ele era baterista da banda Egotrip e chegou a se apresentar ao lado do pai no Rock in Rio, em 1985.