Record faz homenagem com música do BBB no Power Couple e choca confinados

Record homenageou ex-BBBs com música tema do reality show da TV Globo e surpreendeu os participantes do Power Couple 2025.

O que aconteceu

Emissora tocou música "Vida Real" em Festa Uva. Além da canção tema do BBB, no telão, a Record exibiu fotos de Dhomini e Francine de quando estavam confinados no programa da concorrente.

Guilherme Seta também foi homenageado no evento. A Record colocou uma imagem do ator caracterizado em "Carrossel", do SBT. A produção também colocou a música de abertura da novela infantil.