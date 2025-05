Power Couple: após treta generalizada, Eike chora com saudade da filha

Eike, 28, caiu no choro no Power Couple Brasil na madrugada deste sábado (17)

O que aconteceu

O ator não segurou a emoção ao lembrar da filha, Filipa, 5, após uma treta generalizada na casa. A menina é fruto do relacionamento do ator com Natalia Vivacqua, com quem ele está confinado.

Ana Paula resolveu consolar o colega de confinamento após ver a sua emoção. "A gente tá aqui com você. Nós estamos sofrendo juntos, todo mundo sofrendo junto", disse ela.