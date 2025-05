Palmeira cai em cima de produtor japonês em pleno Festival de Cannes; homem fica gravemente ferido

Um produtor de cinema caminhava pela Croisette, a principal avenida de Cannes, e ficou em estado grave após ser atingido por uma palmeira derrubada por uma rajada de vento. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (17).

Segundo os bombeiros, o homem está gravemente ferido. De acordo com informações do canal de TV France 3, a vítima é um turista japonês, produtor do filme New Brand Landscape, apresentado na Quinzena dos Cineastas. Ele foi ferido na cabeça após a queda da árvore e transferido para o hospital. O produtor chegou a receber atendimento médico no local antes de ser evacuado.

De acordo com as primeiras informações, o tronco da palmeira foi comido por cupins e a árvore acabou caindo com o vento, mas a causa exata do acidente ainda não foi determinada. A Croisette foi interditada em um trecho de 30 metros.

A avenida é um dos símbolos do festival. É nela que está localizado o Palácio dos Festivais, onde ocorrem as exibições e cerimônias oficiais do festival. Na entrada e nas escadarias do palácio fica o famoso tapete vermelho, onde atores, diretores e produtores desfilam e posam para fotos.

O Festival de Cannes começou na última terça-feira, e desde então os participantes têm lotado a Croisette, que fica à beira-mar, e onde estão instalados diversos bares e restaurantes temporários.

"Tive sorte"

"Eu estava sentada, houve uma rajada de vento terrível, ouvi gritos, me virei e vi que a palmeira havia sido arrancada. Ela estava em mau estado", relatou a turista Marthy Fink, que mora na cidade francesa de Lyon. "A árvore derrubou uma pessoa no chão, que ficou gravemente ferida", continuou Marthy, que disse "ter sorte" porque estava "há poucos metros."

"Havia muita gente, pessoas subindo e descendo a Croisette, e era alguém que estava visivelmente com pressa, porque passou na minha frente tentando abrir caminho", acrescentou a turista, ainda abalada com o acidente.

"Eu observava os curiosos e, de repente, ouvi um grande 'bum'", conta Camille, que também presenciou a cena. "As pessoas começaram a gritar e a chamar os bombeiros. Houve um pequeno tumulto e empurrões entre as pessoas. Mas, felizmente, a polícia estava bem ao lado e interveio rapidamente", disse em entrevista ao canal de TV francês.

Procurada pela imprensa francesa, a prefeitura de Cannes preferiu não fazer comentários.

Com informações da AFP