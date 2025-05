Novo app e chatbot como amigo: Meta quer turbinar redes sociais com IA

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: WhatsApp lendo suas mensagens?; R$ 2 trilhões para data centers; IA contra marasmo das redes; ChatGPT puxa-saco)

Por um lado, há um sentimento de desânimo com as redes sociais e reclamações do excessivo conteúdo publicitário. Por outro, há uma euforia com produções feitas por inteligência artificial inundando as plataformas e inaugurando trends que arrastam multidões.

No meio disso tudo, está a Meta. Dona de Facebook, Instagram e Threads, a empresa de Mark Zuckerberg já percebeu que a IA pode dar novo gás às redes sociais. Tanto é que ela lançou o aplicativo único do Meta AI, que combina um gerador de conteúdo com ferramentas sociais.

A gente sabe que a visão da Meta é muito pragmática e vai mudando conforme a música que está tocando, e a música que está tocando hoje em dia é a inteligência artificial

Helton Simões Gomes

Disponível por enquanto apenas nos EUA e Canadá, o app permite que os usuários compartilhem suas criações direto no aplicativo, tornando-as públicas a amigos e conhecidos.

O Zuckerberg está dizendo que é um jeito de inspirar pessoas, mas não é só isso que ele tem em mente

Helton Simões Gomes

Zuckerberg tem demonstrado que a missão da empresa é fazer a IA ter papel central em todos os processos, da publicidade à geração de conteúdo. A bola da vez é a amizade. Em entrevista ao podcaster Dwarkesh Patel, ele afirmou que as pessoas deveriam investir em amizades com chatbots.

O americano médio, eu acho, tem menos de três amigos, três pessoas que ele consideraria amigos, e a pessoa média tem demanda por significativamente mais, uns 15 amigos

Mark Zuckerberg

Os números apresentados por Zuckerberg talvez tenham relação com uma pesquisa feita pela Pew Research que mostrou que 53% dos entrevistados afirmaram ter entre um e quatro amigos próximos. As pessoas ouvidas pela pesquisa também destacaram que ter amizades é extremamente importante para uma vida plena.

A invasão da IA nas redes sociais pode ainda causar algum impacto no algoritmo, que atualmente direciona conteúdos feitos por pessoas. Esse novo cenário deve mudar por completo essas plataformas.

É algo que coloca a sociedade como a gente conhece em risco. Se as redes sociais já mudaram drasticamente a humanidade nos últimos 15 ou 20 anos, imagina agora sendo conduzida e baseada especialmente em inteligência artificial?

Diogo cortiz

ChatGPT puxa-saco: ótimo para o ego e o terror do meio ambiente

Os feedbacks excessivamente bajuladores do ChatGPT 4.1 provocaram reclamações, ao ponto da Open IA fazer um recall da versão para torná-la menos condescendente. Mas, para além do incômodo dos usuários, a tendência da IA em agradar gera custos energéticos, consome recursos naturais e causa prejuízos.

Como o governo Lula calcula que data center pode atrair R$ 2 tri ao Brasil?

Em viagem aos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mostrou a grandes empresas de tecnologia um plano para facilitar a instalação de data centers no Brasil. Nos cálculos internos da pasta, a ação pode atrair R$ 2 trilhões em investimentos. Como?

Grande demais, o número é considerado um potencial de investimentos e calculado com base em premissas consideradas conservadoras na pasta, segundo fontes consultadas por Deu Tilt. Sustentam os cálculos os anúncios de aportes feitos por diversas empresas.

Segundo apuração de Deu Tilt, R$ 2 trilhões não chega a ser uma quantia desproporcional, considerando os valores aplicados na área.

WhatsApp vai ler conversas para IA agir: é o fim da sua privacidade?

Durante a LlamaCon, conferência voltada a desenvolvedores, a Meta anunciou que o WhatsApp ganhará uma função curiosa: resumir conversas.

Para fazer isso, a empresa usará sua ferramenta de inteligência artificial, a Meta AI, que lerá as conversas das pessoas trocadas pelo aplicativo e transferi-las para os servidores da Meta, o que levanta sérias questões sobre segurança e privacidade.

Uma das principais bandeiras quando o assunto é WhatsApp são as mensagens criptografadas de ponta a ponta, ou seja, o conteúdo das mensagens é embaralhado ao sair do celular de um usuário e só reordenado ao chegar no aparelho do destinatário. A Meta afirma que nem mesmo ela consegue acessar essas informações.

Assista ao episódio da semana completo.