Momento íntimo: Filipa é flagrada com homem mais inusitado em 'Dona de Mim'

No capítulo deste sábado (17) em "Dona de Mim" (Globo), Jaques anuncia que a coleção de Filipa fracassou. Com isso, Abel diz à esposa que a afastará da Boaz.

Depois, Rosa e Jaques discutem por conta de Abel. E, ao final, Jaques se insinua para Filipa, e Tânia flagra os dois.

Jaques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ainda neste capítulo: Leo aceita voltar a trabalhar na mansão de Abel, e os dois fazem um novo acordo. Stephany e Yara ficam felizes com a alegria de Leo ao estar perto de Sofia. Marlon discute com Leo sobre o passado dos dois. Marlon tem seu primeiro dia de trabalho na polícia, e Alan o observa com orgulho. Davi tentar se aproximar de Leo, mas Sofia os interrompe. Castanho repreende o comportamento impulsivo de Marlon.

