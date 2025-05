MC Mirella beija mulher em reality e o marido, Dynho, reage: 'Recalcados'

Dynho Alves, 29, reagiu após sua esposa, MC Mirella, 26, beijar uma mulher no reality Rancho do Maia.

O que aconteceu

Mirella deu beijão em Vanessa Apois e a cena viralizou nas redes sociais. Com a repercussão, Dynho se manifestou e negou que seu casamento com a funkeira seja aberto.

Dynho afirmou que a esposa foi para o reality para se divertir, e eles entraram em um acordo para que ela curtisse. "Os julgadores de internet achando que sabem de alguma coisa. Não tem nada de relacionamento aberto. Ela foi para se divertir mesmo, fazer a entrega dela e brilhar", iniciou o artista.

Ele disse que aqueles que criticam sua relação com Mirella são "invejosos". "As recalcadas não conseguem se segurar de inveja e os caras que acham que vão arrumar alguma coisa com ela estão muito enganados".

Dynho também disse que ela pode pegar outras mulheres. "Ficou combinado que ela podia pegar as meninas e, se ela quiser beijar, qual o problema nisso? Nenhum! Então cuidem da vida de vocês e deixem a gostosa brilhar".

Embora o casamento entre os dois seja fechado, Mirella já revelou que gostaria de abrir a relação. Recentemente, ela disse que Dynho não aprovou a ideia de um relacionamento poliamoroso.

Mirella e Dynho estão juntos desde 2021 e são pais de Serena, 1. Além de funkeiros, o casal também trabalha com a venda de conteúdo adulto e já tiveram vídeo íntimo vazado nas redes sociais.