Marina Ruy Barbosa abre álbum de fotos em Cannes e é elogiada por fãs

Marina Ruy Barbosa, 29, compartilhou um álbum de fotos exibindo mais um look usado em Cannes, na França.

O que aconteceu

A atriz marcou presença no Troféu Chopard, tradicional evento paralelo ao Festival de Cannes. O evento celebra jovens talentos do cinema internacional.

Durante o compromisso internacional, ela escolheu um look com plumas e calça de alfaiataria. Na sexta, Marina já havia aparecido no tapete vermelho da première de "Eddington", novo filme de Ari Aster.

Os internautas rasgaram elogios para a artista. "Representando o Brasil com elegância", disse um. "A mais bela desse universo", declarou outro. "Entregou tudo", comentou uma terceira.