'Entenderam meu momento': como o SBT convenceu Bacci a voltar à TV aberta

Luiz Bacci, 41, está de volta ao SBT após 15 anos. O apresentador foi uma das novidades no lançamento da nova grade de programação e retorna ao ar, a partir do dia 26 de maio, com o telejornal matutino "Alô Você".

Um dos jornalistas mais seguidos das redes sociais no Brasil, Bacci transformou sua conta no Instagram em um canal de notícias nos últimos tempos. O apresentador garantiu que a emissora de Silvio Santos (1930-2024) não colocou empecilhos para que seu projeto no âmbito virtual continue ativo após boatos de que houve incomodo em seus tempos de Record.

Eu acho que o SBT entende a palavra parceria, de um somar para o outro. A Daniela [Beyruti, presidente do canal] sabe do meu trabalho na rede social, sabe da importância que eu dou para isso e um não anula o outro. Que a minha página possa ajudar o SBT, que o SBT possa ajudar a minha página, porque hoje em dia os dois meios conversam demais. Então, não tem jeito de trabalhar com isso separado.

Luiz Bacci, em conversa com jornalistas no lançamento da programação do SBT

A decisão de retornar à TV aberta após quase quatro meses da saída da Record se deu pelo SBT ofertar liberdade para controlar a agenda pessoal e profissional, afirma Bacci. "O SBT entende o meu momento profissional e vou ter uma flexibilidade maior no meu dia a dia para planejar a minha vida, curtir a minha família, para viajar. Estou muito tranquilo em relação a isso".

O SBT conseguiu entender esse meu momento e acho que diante disso não tinha porque não voltar à televisão. Eu estou com muita saudade do público. Por onde eu passo, as pessoas falam: "Bacci, saudades de você na televisão". É um público que faço questão de ter perto.

Luiz Bacci

Luiz Bacci é apresentado oficialmente como contratado do SBT Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

"Mais preparado e capacitado"

Bacci também lembrou que Silvio Santos o procurou em 2009, pouco tempo antes da decisão de sair do SBT, para lhe propor a apresentação de um telejornal chamado Boletim de Ocorrência. Apesar de lisonjeado com o convite, ele recusou a ideia por sentir que não estava pronto para o desafio.

Eu era muito novo, inexperiente e falei pra minha família: 'ser convidado pelo Silvio Santos para apresentar um programa em rede nacional é o sonho de qualquer um. Como não vou aceitar um convite do Silvio?'. Mas descobri que precisava descer degraus da minha carreira para me preparar e depois subir estes mesmos degraus com mais força. E, hoje, me sinto mais preparado e capacitado na volta para minha origem, para minha casa. Para onde eu olho, aqui, tem um pouco da minha infância, tem um pouco da minha história. É um momento de muita emoção.

Luiz Bacci

Bacci vai comandar o telejornal Alô Você, que, segundo ele, vai misturar jornalismo e entretenimento —que o fez ganhar destaque nos tempos de Balanço Geral e Cidade Alerta, na Record. "É um programa que resgata um pouco do que eu fiz quando vim do Rio de Janeiro para São Paulo na Record. A hora do almoço é um horário diferente do fim da tarde que cabe todos os tipos de conteúdo. Não pode fugir da notícia factual, mas, ao mesmo tempo, dar risada. Quem acompanha o Bacci sabe que tenho o lado palhaço de bom humor."

O jornalista negou que a criação do Alô Você fosse inspirado no Alô Juca, apresentado por Marcelo Castro, na TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia. "Assinei o contrato [com o SBT] na sexta-feira passada, não estava escondendo o jogo. Os programas não têm nada a ver. Não têm a mesma linha editorial. A gente parabeniza [o sucesso do Alô Juca], mas não tem nada parecido com a linha editorial."