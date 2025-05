Henrique Fogaça ficará de fora do próximo 'MasterChef Confeitaria'

Após o sucesso da primeira temporada, vem aí mais uma edição do "MasterChef Confeitaria" e dessa vez, o chef Henrique Fogaça não fará parte do time de jurados.

O que aconteceu

O chef de cozinha Henrique Fogaça, 51, não estará presente na próxima temporada do programa 'MasterChef Confeitaria', da Band.

Fogaça disse que é muito grato ao programa e explicou que o motivo da ausência é ligado à sua vida pessoal. As gravações levam bastante tempo e em julho, como sou divorciado, meus filhos ficam 15 dias comigo nas férias. Todo ano, eles ficavam em casa e o pai trabalhando

Vou poder ficar com a Olívia, a Maria Letícia e o João. Vou me ausentar para ficar com eles , declarou o chef

Helena Rizzo, Erick Jacquin e Diego Lozano serão os jurados da próxima temporada, que ainda não tem data de estreia.