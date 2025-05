Kwai está cheio: como é o golpe do 'ganhe dinheiro, mas antes faça um Pix'

O app de vídeos curtos Kwai está cheio de anúncios com golpes, que costumam prometer um valor (que pode chegar a R$ 5.000), mas condicionado a um Pix para receber a quantia. Para tornar tudo mais crível são usadas páginas clones do "gov.br" e da Receita Federal, além de deepfakes com advogados ou apresentadores famosos, como Fátima Bernardes e Ratinho.

O que aconteceu

Os anúncios falsos são impulsionados e seguem um padrão. Usam a caixa de perguntas da rede social, colocam uma imagem deepfake (vídeo modificado com IA) de advogado ou famoso, como o Ratinho ou a Fernanda Montenegro, para explicar a recompensa: você tem prêmio ou vantagem a receber, mas antes precisa fazer um Pix ou pagar uma taxa. O valor costuma ser "indenização por seus dados terem sido vazados" ou "recompensa por ver centenas de vídeos".

Para convencer de que tudo é seguro, o link que acompanha o golpe leva para uma página que imita com perfeição o gov.br ou a Receita Federal. Ali, os criminosos coletam o CPF da vítima e oferecem a chave Pix para pagamento da taxa —seria, por exemplo, referente ao IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) que precisa ser pago. Em alguns casos, o link leva para uma "cópia" do Kwai.

Supostos advogados dizem que pessoas têm direito a indenização, mas para receber precisam pagar um Pix Imagem: Reprodução/Kwai

A URL da página falsa gov.br levava para uma página com endereço do tipo "oferta.noticiariosdasemana.com" Imagem: Reprodução

Nem Kwai e nem as financeiras que recebem o Pix e liberam o valor se responsabilizam. Isso torna mais difícil a identificação dos criminosos e o eventual reembolso para a vítima. O Kwai, em nota, diz que leva a sério tentativas de atividades fraudulentas e derruba anúncios falsos assim que os identifica.

No site ReclameAqui, é possível encontrar centenas de denúncias. Boa parte é referente a pessoas que fizeram o Pix e não receberam o prometido. O Kwai respondeu que "não pode intervir em transações" e que não se "responsabiliza por qualquer tipo de perda ou dano decorrente de transações ou da veiculação de anúncios" na plataforma.

O Pix não vai direto para os autores do golpe. Nas tentativas da reportagem de pagar o Pix, a página direcionava para uma instituição financeira, como a Creditag ou PrimePag. "Elas servem para facilitar pagamentos na internet, mas, neste caso, funcionam justamente para ocultar a identidade do destinatário", diz Diego Baldin, engenheiro de soluções na Biocatch, empresa de prevenção de fraudes.

As financeiras orientam que as vítimas procurem o responsável pelo anúncio. No ReclameAqui, elas dizem que são intermediadoras, só processam os pagamentos, e não tem responsabilidade pelo golpe ou pelo anúncio falso. PrimePag e Creditag não responderam a um pedido de comentário da reportagem.

Gosto de ver vídeo no Kwai. Pediram para eu avaliar produto, até que chegou no valor [a receber] de R$ 765. Só que na hora de sacar, pediram o valor de R$ 19. Pior que eu fiz e não recebi nada. Estou com muita raiva de mim mesmo.

Reclamação no ReclameAqui na página o PrimePag

Apareceu um anúncio informando que eu tinha um valor para resgatar por ter alcançado a visualização de muitos vídeos. Segui o procedimento, conforme orientada, para resgatar o prêmio. Fiz quatro Pix, e não recebi nada. Reclamei com o Kwai, que alegou não ter responsabilidade nenhuma. Quero meu dinheiro de volta!

Reclamação no ReclameAqui na página o PrimePag

Para receber o valor é necessário pagar uma taxa falsa para uma página que simula a da Receita Federal Imagem: Reprodução

Ainda que as financeiras informem quem é que recebeu o dinheiro, a conta pode ser de laranjas. A tática usada pelos golpistas é pulverizar o dinheiro, explica Diego Bladin.

Todos os envolvidos podem ser responsabilizados, diz o Idec. "O Código de Defesa do Consumidor prevê responsabilidade solidária neste caso, tanto da plataforma como do facilitador de pagamento", diz Camila Contri, coordenadora do programa de telecomunicações e direitos digitais do Instituto de Defesa do Consumidor.

Por que isso importa

Ao acessar o Kwai de uma pessoa na faixa de 60 anos, Tilt encontrou dezenas de anúncios falsos. Mas quando acessamos a conta de uma pessoa na faixa dos 30 anos, as propagandas geralmente envolviam jogos de roleta.

Kwai é conhecido pela sua popularidade entre as camadas C, D e E e o público mais velho. Dados da comScore de dezembro de 2024 mostram grande predominância de pessoas 45+ (37,4%) e classes DE (16,5%) entre os usuários —a maior porcentagem entre todas as redes sociais do país.

"Os estelionatários não escolhem a plataforma à toa", diz pesquisador. "Eles compreendem que há uma maior probabilidade de atingir pessoas em situação de vulnerabilidade - e, portanto, mais suscetíveis a interações com esse tipo de conteúdo enganoso", explica Bruno Mattos, coordenador de pesquisa do NetLab (Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais da UFRJ).

Além de receber o Pix, o criminoso consegue login e credenciais de contas gov.br. "Essa coleta é valiosíssimas nas mãos dos golpistas. No portal gov.br, é possível ver imposto de renda, telefones cadastrados e uma miríade gigantesca de dados pessoais", explica Fabio Assolini, diretor global de pesquisa da Kaspersky para América Latina

Todos esses vídeos de golpes do Kwai são anúncios, portanto alguém pagou para impulsioná-los. Isso significa também que as propagandas passam pelo sistema de aprovação da plataforma para serem exibidas. As publicações não aceitam comentários e não há o contato do responsável pelo anúncio, o que impede que sejam denunciadas.

O Kwai não tem inventário desses anúncios, o que impossibilita auditoria externa. As propagandas não têm uma URL que possa ser copiada ou checada —até para saber se tem indícios de fraude no link. Para exemplificar para o próprio Kwai uma das tentativas de golpe, a reportagem precisou gravar a tela do celular com o vídeo malicioso.

A rede não oferece qualquer mecanismo de transparência que permita a análise ou auditoria dos anúncios, em qualquer lugar do mundo. Isso inviabiliza levantamentos sistemáticos e restringe a investigação.

Bruno Mattos, coordenador de pesquisa do Netlab

A AGU processou a Meta após achar mais de mil anúncios que usavam sites como os do governo para aplicar golpes. Para isso, a Advocacia Geral da União se baseou no repositório de anúncios das empresas de Mark Zuckerberg, que indicou 1.770 propagandas fraudulentas. No Kwai, isso não é possível.

Muitos dos golpes feitos hoje no Kwai já estiveram nas redes da Meta e foram desmascarados pelo UOL Comprova. É o caso do que usa a imagem do apresentador Ratinho e as múltiplas tentativas de fraudar o "gov.br".

Dicas para não cair em golpe

Desconfie de recompensas ou todo tipo de dinheiro fácil anunciado em redes sociais. Procure o órgão ou a instituição responsável por outros meios, como um site oficial via navegador ou um SAC. Indenização por vazamento de dados não pode acontecer mediante pagamento, isso é ilegal e pode configurar litigância predatória ou estelionato.

Tente copiar o endereço indicado e abrir em um navegador para analisar o que está na URL. Isso costuma ser difícil nas redes sociais, que ocultam o endereço da página.

Tome cuidado com deepfakes. Em vídeos de famosos, advogados ou influenciadores, observe se as falas estão desencontradas (áudio e movimento da boca não sincronizados) e movimentos esquisitos.

Enviou Pix? Tente usar o MED. O Mecanismo Especial de Devolução funciona para solicitar a devolução no prazo legal de até 80 dias. Quanto mais rápido você fizer, maior a chance de recuperação.

Foi vítima de golpe? Procure a plataforma. Caso não resolvam, faça um boletim de ocorrência. Para isso, reúna capturas de tela, guarde URL de páginas web acessadas e comprovantes para explicar exatamente o que aconteceu. No caso do Kwai, isso é mais complicado, pois não é possível ter um link que redirecione para os anúncios.