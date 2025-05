Gabigol se pronuncia após novo término com Rafaella Santos

Gabigol quebrou o silêncio sobre os rumores de um novo término com Rafaella Santos.

O que aconteceu

O jogador de futebol desaprovou os boatos de que teria traído a irmã de Neymar Jr. Nas redes sociais, o atleta compartilhou um comunicado.

No textão, ele rebateu as informações divulgadas por Leo Dias. "Mais uma vez, me vejo na obrigação de vir a público para negar uma reportagem que expõe, de forma irresponsável, aspectos da minha vida pessoal", disse ele.

Gabigol afirmou que as decisões do relacionamento fica entre ele e Rafaella. "Meu relacionamento diz respeito apenas a mim e à minha companheira. Tudo o que envolve sua continuidade ou não foi conversando e decidido entre nós, com respeito e maturidade".

Além disso, o atacante do Cruzeiro fez questão de comentar a publicação do jornalista. "De onde você tira essas coisas?", questionou ele.