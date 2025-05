Filha de Roberto Justus completa 5 anos com festa luxuosa; veja detalhes

Roberto Justus, 70 anos, e Ana Paula Siebert, 37, preparam uma grande festa para celebrar os 5 anos da filha, Vicky.

O que aconteceu

Os pais da menina prepararam uma comemoração temática da fada Sininho, do filme Peter Pan. A decoração contou com uma réplica da casa da animação e do quarto da Sininho em tamanho real.

Entre os convidados da festa estão as filhas do empresário, como Rafa, Fran e Fabiana Justus. Além de famosas como Bianca Biancardi, Tata Estaniecki, Pietra Quintela e os pais Deborah Quintela e Marcos Quintela.

Filha de Roberto Justus completa 5 anos com festa luxuosa Imagem: Andy Santana/Lucas Ramos / Brazil News

Filha de Roberto Justus completa 5 anos com festa luxuosa Imagem: Andy Santana/Lucas Ramos / Brazil News

Filha de Roberto Justus completa 5 anos com festa luxuosa Imagem: Andy Santana/Lucas Ramos / Brazil News

Filha de Roberto Justus completa 5 anos com festa luxuosa Imagem: Andy Santana/Lucas Ramos / Brazil News