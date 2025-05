Fátima Bernardes diz não se preocupar com audiência de posts: 'Não ligo'

Fátima Bernardes, 62, comentou sobre investir na carreira de criadora de conteúdo após anos à frente de programas televisivos e telejornais.

O que aconteceu

Apresentadora criou um canal no YouTube há um ano e contou como pensa nos conteúdos. "Tem coisas que faço porque me interessa e resolvo pautar. Tem outras que faço porque não estava na plataforma antes, e aí todo mundo já fez, mas eu não, e faço", disse à Quem.

Jornalista citou a liberdade de fazer seu trabalho. "Como me maquiar na frente da câmera, me desproduzir diante da câmera... Coisas que são muito características desse universo, mas não tinha feito. Então estou com essa liberdade de poder escolher o que vai entrar ali", declarou.

Fátima Bernardes admitiu não se preocupar com a audiência de seus posts. "Não me preocupo com o engajamento, a audiência. Lidei com o Ibope! Hoje em dia, não ligo. A ideia é exatamente essa... Umas coisas rendem, a outra não, e estamos ali para experimentar."