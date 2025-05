Ex-atriz da Globo relata ter sido dopada e chantageada na Europa

Maia Hazel relatou nas redes sociais ter sido vítima de abusos na Europa.

O que aconteceu

A atriz afirmou ter sido dopada e chantageada por uma pessoa que mal conhecia. A artista ficou conhecida pelo papel de Morte na novela Quanto Mais Vida Melhor, da Globo.

No perfil do Instagram, ela declarou que convidou essa pessoa para um encontro, mas acabou sendo roubada. "Essa pessoa me dopou, essa pessoa me roubou milhares de euros, e essa pessoa tirou vídeos íntimos do meu celular e está tentando me chantagear", disse.

Mesmo com a situação traumática, Maia ressaltou que não se sente intimidada. "Eu já fui cancelada muitas vezes e não me importo com o que vão mostrar. Eu mantenho o que acredito".

Ainda no desabafo, atriz comentou que encontrou forças para seguir em frente. No vídeo, ela comemora ida para o Festival de Cannes, na França, para uma apresentação.

Maia não detalhou a identidade do agressor nem revelou se registrou ocorrência policial.