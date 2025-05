Everton revela estratégia de jogo em Power Couple: 'Confundindo as pessoas'

Everton Neguinho abre jogo sobre estratégia no Power Couple 2025 (Record).

O que aconteceu

Apresentador reforçou sua estratégia de enganar os colegas de confinamento. "É importantíssimo que a gente continue confundindo as pessoas, com eles achando que a gente não entende de jogo, que a gente é bobo, que a gente é influenciável, que vai com a maioria", declarou à esposa Emilyn ontem.

Antes, em papo com a mulher, Gretchen e Esdras, Everton discordou do jogo de Radamés e Carol Furlan. "Chamei o Rada para conversar aqui fora. Falei: 'cadê aquele Rada que vi lá fora antes? O que participou da Fazenda, que era um cara legal, que era parceiro e que eu, assim como muitos meninos que estão lá fora, estão vendo outro aqui'. E a Carol deixou muito claro que esse é o posicionamento deles e será assim."

Na ocasião, Emilyn concordou e citou os dois como seus alvos. "Segurei muito nesta semana para eles não serem uma opção de voto para gente, mas foi o que falei com o Everton, se é isso que ela quer... Se hoje precisasse votar, eu votaria nela", completou.

"É importante que a gente continue enganando as pessoas", diz Everton para Emilyn 👀 #PowerCouple pic.twitter.com/8FdKvsTnJd -- Power Couple Brasil (@powercouple) May 17, 2025