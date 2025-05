Entrada em Ferrari e fotos sem o irmão: como foi casamento da filha de Gugu

Sofia Liberato, 21, filha de Gugu, se casou ontem com o empresário e piloto Gabriel Gravino, nos Estados Unidos.

Como foi o casamento

A cerimônia de casamento foi na Flórida e marcada pela entrada do casal em uma Ferrari 458 Itália. O veículo de luxo é avaliado em R$ 3 milhões.

Sofia e Gabriel entraram em seu casamento em uma Ferrari vermelha Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Os noivos caminharam juntos até o altar. Sofia e Gabriel decidiram dispensar os protocolos tradicionais de um casamento e, após descerem da Ferrari, foram juntos até o altar, em vez de cada um ser acompanhado por um familiar.

O irmão de Sofia, João Augusto Liberato, não apareceu em nenhuma foto compartilhada pelos parentes da noiva. O "sumiço" de João dos registros da festa levantou rumores de que ele não estava na cerimônia. Oficialmente, não houve declaração sobre isso. João Augusto e as irmãs se envolveram em uma disputa pela herança de Gugu, mas, no fim do ano passado, a família veio a público para afirmar que a briga estava encerrada.

A família da mãe, Rose Miriam, marcou presença. Além da gêmea de Sofia, Marina, sua mãe, sua avó materna, com a qual a noiva postou um stories especial, e outros integrantes da família estiveram no casamento.

Sofia com sua irmã gêmea Marina, antes do casamento Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Rose Miriam, inclusive, tentou pegar o buquê. Em um vídeo, postado por Gabriel Gravino, Rose se esforça para pegar o buquê que sua filha jogou, mas quem consegue pegar é uma amiga dos noivos.

Apesar de ser feita nos Estados Unidos, a festa foi bem brasileira. Um DJ tocou funk e música baiana —inclusive "Onda Onda (Olha a Onda)". Também havia barraquinhas de comidas brasileiras, como açaí.