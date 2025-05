Emma Stone viraliza com caras e bocas após ser atacada por abelha em Cannes

A atriz Emma Stone, 36, brilhou no tapete vermelho do Festival de Cannes, na França, mas quem roubou a cena foi uma abelha.

O que aconteceu

A atriz Emma Stone viralizou pelas caras e bocas durante as poses com os colegas de elenco do filme "Eddington", nesta sexta-feira (16). Enquanto posava para fotos ao lado de Pedro Pascal e Austin Butler, a atriz foi 'atacada' por uma abelha e reagiu com uma sequência hilária de expressões.

A situação inusitada foi registrada por fotógrafos e, claro, não demorou nada para virar meme nas redes sociais.

Emma Stone brilha e abelha rouba a cena no tapete no festival de Cannes Imagem: Lyvans Boolaky/Getty Images

Aclamado pelo público, "Eddington", do diretor Ari Aster, competirá pelo prêmio Palma de Ouro no festival de Cannes deste ano.