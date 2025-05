Diretor posa ao lado de Wagner Moura e Maria Fernanda Cândido em Cannes

Kleber Mendonça Filho, 56, publicou uma foto ao lado de Wagner Moura, 48, e Maria Fernanda Cândido, 50, em Cannes neste sábado (17).

O que aconteceu

O diretor e elenco de 'O Agente Secreto' marcaram presença na 78ª edição do festival de Cannes. No próximo domingo (18) acontece um painel sobre o filme brasileiro, além da première.

O diretor postou uma foto com os protagonistas do longa nas redes sociais. "Eu com Wagner e Maria Fernanda", escreveu ele.

Os internautas fizeram questão de comentar o encontro do trio no Bateau Arte Cannes. "Ícones", disse um; "O trio do ano", declarou outro; "Que trio bonito, maravilhoso e competente. Amei!", comentou um terceiro.