Davi Brito vai à polícia denunciar ex-namorada: 'Me senti ameaçado'

Um mês após o término do relacionamento, Davi Brito registrou um registrou um Boletim de Ocorrência contra a ex-namorada Adriana Paula, por ameaça em suas redes sociais.

O que aconteceu

Em suas redes sociais, o campeão do BBB24 revelou que procurou à polícia para denunciar que estava sendo vítima de ameaças proferidas por sua ex-namorada, a cirurgiã dentista Adriana Paula de Jesus.

Davi revelou que sua ex teria coagido e ameaçado expor informações pessoais sobre ele nas redes sociais, após ele se negar a fornecer um código de verificação de seu perfil do Instagram. Eu recebi várias ameaças. Eu sou uma pessoa pública e exposta, eu sinceramente me senti ameaçado e resolvi procurar as autoridades, disse Davi

Splash entrou em contato com a assessoria de Adriana mas não teve retorno até o momento.