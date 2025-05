Conta do Papa Leão 14 supera a de Francisco com mais de 13 mi de seguidores

O Papa Leão 14 se tornou um fenômeno das redes sociais. Ele criou uma conta oficial no Instagram na terça-feira, 13, que não para de crescer, reforçando seu poder de influência.

Em quatro dias, a conta @Pontifex - Pope Leo 14 ultrapassou a marca de 13 milhões de seguidores. Com isso, superou em número a conta do Papa Francisco, que tem cerca de 10,5 milhões de seguidores e foi criada em 2016.

A conta do Papa Leão 14 utiliza o nome "Pontifex", que significa "pontífice" em latim. O papa segue atualmente 34 perfis relacionados ao Vaticano e à Igreja Católica.

A descrição da conta traz a mensagem: "Que a paz esteja com todos vocês". Na foto de perfil, ele está vestido com o tradicional traje branco, com a mão direita erguida.

Até hoje, cinco pastagens haviam sido feitas. A primeira publicação do Papa Leão 14 no Instagram é um carrossel de fotos que já soma 1,5 milhão de curtidas. Nele, o pontífice mostra momentos desde sua eleição, incluindo a bênçãos, encontros com cardeais, e até um trecho do seu primeiro discurso como papa em vários idiomas.

A repercussão da chegada do Papa Leão 14 às redes sociais foi enorme. Com milhares de comentários e interações, a conta já é uma das maiores da rede.

A postagem mais recente foi feita neste sábado. Um vídeo em que ele aborda a revolução digital e as fake news.