Caroline Dallarosa expõe hesitação e pouco preparo para 'Garota do Momento'

Não é fácil entrar em uma novela já em andamento, ainda mais na reta final. Mas foi esse o desafio de Caroline Dallarosa, 27, que chegou para movimentar "Garota do Momento" (Globo). Sua personagem, Camila, veio dos EUA para mexer com o coração de Ronaldo (João Vitor Silva) e acabou ganhando o público também.

Arrisco dizer que mesmo com pouco tempo de tela, foi a personagem que fez o barulho mais rápido... As pessoas estão enlouquecidas por Camila e Ronaldo, e isso me emociona, porque mostra que a insegurança que eu sentia foi, na verdade, revertida por um bom trabalho.

Caroline Dallarosa em conversa com Splash

Participação rápida, mas marcante

Camila chegou à trama no último dia 5 para dar um novo fôlego à "Garota do Momento". Vivendo um romance com o filho do meio de Raimundo (Danton Mello) e enchendo Bia (Maisa) de ódio, a personagem conquistou o público e levantou torcida para um novo possível final para Ronaldo.

Sua despedida, no entanto, já tem data marcada também, já que Camila embarcará para os EUA na próxima segunda-feira. Ao que tudo indica Ronaldo desistirá de ir embora na última hora. "Camila entrou para passar rapidamente e fazer um furacão na novela, e estamos cumprindo com isso", resume a atriz.

Mas existe possibilidade de um retorno? "Só assistindo para saber!", brinca Dallarosa, não descartando um retorno da personagem para a trama.

Ronaldo (João Vitor Silva) e Camila (Caroline Dallarosa) em 'Garota do Momento' Imagem: Léo Rosário/Globo

A entrada de Camila aconteceu justamente quando a personagem de Maísa, que era interesse romântico de Ronaldo, passa por um momento de vilania, o que tem dividido a torcida dos fãs. "Claro que eu sou suspeita e adoraria o Ronaldo com a Camila, mas o futuro só Deus sabe", brinca Dallarosa.

Essa foi a primeira vez que a atriz entrou em uma novela tão próxima do final, e o desafio foi intenso. "Peguei o roteiro dois dias antes, conheci o João —que faz meu par romântico— no dia em que fomos gravar. Nossa primeira cena, aliás, foi uma cena já de muita intimidade entre os personagens."

Sempre gosto de me preparar muito... Dessa vez, o tempo para estudar e me preparar foi muito curto, mas estou muito feliz que deu certo.

Caroline Dallarosa

Reencontro de 'Além da Ilusão'

Dallarosa já havia trabalhado com a autora Alessandra Poggi em "Além da Ilusão" (Globo), novela de 2022, e a parceria se fortalece com mais nesse reencontro. "Temos uma sintonia juntas: uma conhece a outra, sabemos do que cada uma gosta. Então, acho que somos uma boa dupla —ela escreve, e eu dou vida. Tem coisa melhor?", elogia.

Além da autora, a atriz também reviveu a parceria com Palomma Duarte e Débora Ozório. "Fui muito bem acolhida. Fiquei feliz em encontrá-las... Um dos meus sonhos é fazer mãe e filha com a Palomma — acho que faríamos uma boa dupla juntas."

Sobre os próximos passos, Caroline Dallarosa é discreta, mas garante que há novidades a caminho. "Em pouquíssimo tempo já teremos novidades —mas, como sou supersticiosa, só falo depois que estiver assinado."