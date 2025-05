Beth Goulart avalia carreira dos pais: 'Legado que dá muito orgulho'

Beth Goulart, 64, fala sobre carreira e pais Nicette Bruno e Paulo Goulart.

O que aconteceu

Atriz comentou sobre o legado deixado pelos pais. "Dedicação com que eles sempre lidaram com a profissão, um respeito, um amor ao ofício. É um legado que dá muito orgulho porque é um legado de amor e dedicação. Faz compreender que não estamos aqui por acaso", indicou no É de Casa, da TV Globo.

Artista relembrou seu personagem em "O Clone". "Ela era muito ciumenta, era uma mulher que ama demais. Nesse período, pesquisei sobre isso. Na verdade, [essas mulheres] sofrem demais porque encontram sempre alguém acima de si mesmas", acrescentou.

Beth Goulart revelou como era trabalhar com os pais. "Era maravilhoso, além de pessoas incríveis, eram profissionais incríveis. Era um prazer trabalhar com eles, era sempre um aprendizado, eram dois atores muito generosos com quem estava começando."