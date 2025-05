Virginia assume posto de Paolla Oliveira após críticas por postura em CPI

Virginia Fonseca, 26, vai assumir o posto de rainha de bateria da Grande Rio, em 2026, após Paolla Oliveira deixar o posto. A informação foi confirmada por Splash. A novidade vem à tona dias após a influenciadora ser criticada pela postura durante depoimento na CPI das Bets, no Senado Federal.

A atriz, que está no ar em "Vale Tudo" (Globo), se despediu da função durante o Carnaval 2025. "Eu acho que a gente tem que saber fazer escolhas na hora certa", disse a atriz, em entrevista ao Fantástico, quando anunciou a aposentadoria do título.

Escolher entre paixões é difícil. Infelizmente, eu tenho que me despedir desse posto. Vou me despedir, mas não é nunca, jamais, do Carnaval, da Grande Rio. É uma mudança de lugar. Tem várias maneiras de curtir o Carnaval. É uma escolha difícil, mas é isso. Paolla Oliveira

CPI das Bets

Virginia negou 'cláusula da desgraça' em CPI das Bets Imagem: Gabriela Biló/Folhapress

Virginia prestou depoimento à CPI das Bets, no dia 13 de maio, em Brasília (DF), após convocação protocolada pela senadora Soraya Thronicke (Podemos). Ela negou a existência da "cláusula da desgraça" em contratos com plataformas de jogos.

De acordo com reportagem da Revista Piauí, que foi publicada em janeiro, um contrato da famosa com a Esporte da Sorte estabelecia o pagamento adicional de 30% do valor perdido pelos usuários em apostas.

Saiu na internet e, por questão de confidencialidade, não podia falar. Eu fechei o meu contrato com a Esportes da Sorte, e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa. Em momento algum era sobre perdas. Nunca teve isso em contrato. Nem foi atingido esse valor. Eu nunca recebi nenhum valor além do que foi pago de publicidade. Isso era uma cláusula padrão. Virginia

A postura durante o depoimento foi criticada nas redes sociais. A influenciadora, que chegou a perder mais de 100 mil seguidores só no Instagram, escolheu um moletom preto estampado com uma foto de Maria Flor, sua filha do meio, óculos de grau jovial e uma maquiagem discreta. O visual, que era completado por um copo rosa, destoava do que a esposa Zé Felipe costuma usar nas redes sociais e em eventos badalados.