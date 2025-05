Belo, Iza, Latino: Virada Cultural quer ser maior da história com 21 palcos

São Paulo recebe nos dias 24 e 25 de maio a Virada Cultural 2025, megaevento gratuito que vai reunir mais de mil apresentações artísticas em todas as regiões da capital.

O que vai acontecer

Com o tema "20 anos em 24 horas", a prefeitura de São Paulo quer fazer a maior Virada Cultural 2025 da história. Para isso, 21 grandes palcos serão distribuídos pela cidade para shows gratuitos de grandes artistas nacionais e locais.

Belo, Iza e Latino estão entre os nomes confirmados. Complementam a lista outros grandes nomes como: Liniker, Karol Conká, Alceu Valença, João Gomes, Péricles, Luísa Sonza, Michel Teló, Léo Santana, Zé Vaqueiro, Lia de Itamaracá, Mart'nália, Diogo Nogueira, Sepultura, Xamã, Vanessa da Mata, Barões da Pisadinha, MC Hariel, Duda Beat, Negra Li, Veigh, Don L, BK', Rashid, João Neto & Frederico, Pixote, Turma do Pagode, e a banda Fresno.

Liniker é atração da Virada Cultural 2025 Imagem: Bruno Baketa/UOL

A expectativa é reunir mais de 4,7 milhões de pessoas em uma programação que vai desde música até teatro e cultura popular. A Virada deve injetar R$ 300 milhões na economia paulistana, segundo projeção da prefeitura.

"A Virada Cultural 2025 celebra a diversidade, a ocupação democrática dos espaços públicos e a potência da arte em transformar a cidade. Com uma programação plural e acessível, a Prefeitura de São Paulo reafirma seu compromisso com uma cultura viva e presente em todos os territórios", explicou Totó PArente, secretário municipal de Cultura e Economia Criativa.

Música gospel terá palco exclusivo perto do metrô Belenzinho, na Zona Leste, nos dois dias da Virada Cultural. Nomes como Renascer Praise, Anjos do Resgate, Ton Carfi, Guilherme Sá, Cassiane, Soraya Moraes, Nicoli Francini e Sarah Farias se apresentam ao longo do fim de semana, com intervalos com DJ Fjay.

Neste ano também haverá a Viradinha, dedicada ao público infantil com grandes nomes da música, circo e teatro para os pequenos. Patati & Patatá, Queen Live Kids, Pequeno Cidadão e O Show da Luna são alguns dos destaques que estarão nos palcos e equipamentos culturais.

A programação conta ainda com uma descentralização da região central paulistana com participação nas mais de 150 instituições culturais envolvidas. Haverá atividades em 100 casas de cultura, 100 centros culturais, 33 CEUs, além da participação de 20 unidades do Sesc e instituições renomadas como o MASP e o Itaú Cultural.

A localização dos palcos, artistas e horários dos shows pode ser vista no site https://www.viradasp.com.br/.

Os shows da Virada Cultural 2025

Centro - Palco Anhangabaú

Orquestra Heliópolis e Simoninha (24/5 às 17h)

Belo (24/5 às 19h)

Silva (24/5 às 22h)

Orquestra Baoba (25/5 à 1h)

Lá Delio Valdez (25/5 às 4h

The Skatalites (25/5 às 6h)

Marina Lina (25/5 às 12h)

Liniker (25/5 às 15h)

João Gomes (25/5 às 18h)

Palco Arouche

Wanessa (24/5 às 18h)

Thalma de Freitas (24/5 às 20h)

Juliana Linhares (24/5 às 22h)

Melly (25/5 às 00h)

Anelis Assumpção (25/5 às 2h)

Duquesa (25/5 às 6h)

Kaê Guajajara (25/5 às 10h)

Assucena (25/5 às 12h)

Josyar (25/5 às 14h)

Juçara Marçal (25/5 às 18h)

Palco Sé

Xangai (24/5 às 18h)

Banda Pífanos de Caruaru (24/5 às 20h)

Pinduca (24/5 às 22h)

Mestre Ambrósio (25/5 às 00h)

Manoel Cordeiro (25/5 às 3h)

Aguidavi do Jêje (25/5 às 6h)

Paulinho Boca de Cantor e Davi Moraes (25/5 às 10h)

Canta Inezita (25/5 às 12h)

Lia de Itamaracá e Daúde (25/5 às 14h)

Virgínia Rodrigues (25/5 às 16h)

Mateus Aleluia (25/5 às 18h)

Palco República

Hammond Grooves + Big Band (24/5 às 18h)

Rhoda Scott (24/5 às 20h)

Kid Creole and the Coconuts (24/5 às 22h30)

Fred Wesley (25/5 à 1h)

Soul Vendors & Sound Dimension (25/5 às 2h)

Brisa Trio + Michael Marnin (25/5 às 6h)

James Boogallo Bolden (25/5 às 9h)

Crystal Thomas (25/5 às 11h)

Derico Sciotti (25/5 às 13h)

Tributo ao Skowa (25/5 às 15h)

Roberto de Carvalho (25/5 às 18h)

Palco Patriarca

Gabriel Louchard (24/5 às 18h)

Edson Pardini (24/5 às 20h)

Maicon Clenk (24/5 às 22h)

Henry e Klaus (25/5 às 00h)

Felipe Barbieri (25/5 às 2h)

Edson Pardini (25/5 às 4h)

Brunno (25/5 às 10h)

Felipe O Mágico (25/5 às 12h)

Henry Cordean (25/5 às 14h)

Claudio Grassi + Fernando Ventura (25/5 às 16h)

Zona Leste - Palco Itaquera

Karol Conká (24/5 às 17h)

Rashid (24/5 às 19h)

IZA (24/5 às 21h)

Show da Luna (25/5 às 10h30)

Zé Vaqueiro (25/5 às 12h30)

Alceu Valença (25/5 às 17h)

Palco São Miguel

Rael (24/5 às 19h)

Ponto de Equilíbrio (24/5 às 21h)

Mundo Bita (25/5 às 10h)

Mestrinho (25/5 às 12h)

Jonas Esticado (25/5 às 14h30)

Léo Santana (25/5 às 17h)

Palco Sapopemba

Mc Paulin da Capital (24/5 às 17h)

Dexter (24/5 às 21h)

Exalta (25/5 às 12h30)

Djonga (25/5 às 16h30)

Palco Guaianases

Lexa (24/5 às 21h)

Marcelo Jeneci (25/5 às 12h30)

Maneva (25/5 às 14h30)

Péricles (25/5 às 17h)

Palco Cidade Tiradentes

MC Luanna (24/5 às 17h)

DJ OD1N e OG.MKS (24/5 às 18h)

Negra Li (24/5 às 19h)

Leall (24/5 às 21h)

Pregador Luo (25/5 às 12h30)

César Menotti e Fabiano (25/5 às 14h30)

MC Cabelinho (25/5 às 17h)

Zona Oeste - Palco Butantã

Jota.Pê (24/5 às 17h)

Banda Uó + Gaby Amarantos (24/5 às 19h)

Duda Beat (24/5 às 21h)

Queen Live Kids (25/5 às 10h30)

Névola (25/5 às 11h30)

Fresno (25/5 às 13h)

Dead Fish (25/5 às 15h)

Sepultura (25/5 às 17h)

Zona Norte - Palco Parada Inglesa

Novos Baianos (24/5 às 21h)

Ira! (25/5 às 14h30)

Vanessa da Mata (25/5 às 16h30)

Palco Vila Albertina

João Neto e Frederico (24/5 às 17h)

Toni Garrido (24/5 às 19h)

Luísa Sonza (24/5 às 21h)

Bob Zoom (25/5 às 10h30)

BK (25/5 às 16h30)

Zona Sul - Palco Campo Limpo

Michel Teló (24/5 às 19h)

Falamansa (25/5 às 12h)

Turma do Pagode (25/5 às 14h30)

Luísa Sonza (25/5 às 17h)

Parelheiros

MC Pedrinho (24/5 às 19h)

Teto (24/5 às 21h)

Cynthia Luz (25/5 às 12h)

Latino (25/5 às 14h)

Mumuzinho (25/5 às 16h)

M'Boi Mirim

Patati Patata (25/5 às 10h30)

João Gomes (25/5 às 13h30)

Pixote (25/5 às 15h30)

Veigh (25/5 às 18h)

Grajaú

Don L (24/5 às 21h)

Roda de Samba da Palhaça Rubra

(25/5 às 11h) MC Don Juan (25/5 às 17h)

Jardim Myrna

Leo e Kaique (24/5 às 17h)

Rastapé (24/5 às 21h)

Circo Spacial (25/5 às 10h)

Vitor Fernandes (25/5 às 16h)

7 Campos/Cidade Ademar

Edi Rock (24/5 às 19h)

Xande de Pilares (24/5 às 21h)

Jeito Moleque (25/5 às 14h30)

Barões da Pisadinha (25/5 às 17h30)

Heliópolis/Ipiranga