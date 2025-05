'Vale Tudo': Prestes a ser despachada, Cláudia tira a paz de Marco Aurélio

Nesta sexta-feira (16), em "Vale Tudo" (Globo), Marco Aurélio manda Freitas seguir Raquel.

Logo depois, Cláudia chantageia Marco Aurélio em busca de patrocínio para sua peça.

Isso acontece pouco tempo antes do relacionamento dela com o vilão terminar. Além de se casar com Leila, Marco Aurélio vai ter Maria de Fátima como amante.

Marco Aurélio (Alexandre Nero) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda neste capítulo: Ivan discute com Raquel. Sardinha comenta com Solange que estranhou o encontro de Maria de Fátima com Odete. César cobra de Fátima sua parte dos dólares. Afonso critica a gestão da TCA em conversa com Odete.

Cecília avisa a Laís que os traficantes de animais foram presos e que elas podem voltar para casa. Vasco é demitido por justa causa. Maria de Fátima tenta ameaçar Odete.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.