Vai morrer? Bia passa mal ao descobrir sua verdadeira origem

Nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento", Bia (Maisa) passa mal ao descobrir a verdade sobre sua origem. Splash traz com exclusividade as primeiras imagens do aguardado momento.

O que vai acontecer

Em cenas previstas para o capítulo de quarta-feira (21), em 'Garota do Momento', Bia vai até a pensão de Iolanda (Carla Cristina Cardoso) para confrontar Clarice (Carol Castro). Ela está decidida a confirmar se o documento de identidade que encontrou é verdadeiro.

No entanto, ao chegar lá, acaba ouvindo uma conversa entre Beatriz (Duda Santos) e sua mãe. Bia escuta a dona da Magnifique se referindo à protagonista como "estrelinha" e mencionando que precisa ter uma conversa séria com a filha de Juliano (Fábio Assunção).

Clarice (Carol Castro), Arlete (Bete Mendes) e Bia (Maisa) em 'Garota do Momento' Imagem: Léo Rosário/Globo

Bia questiona sobre o que está acontecendo ali. Clarice revela ter recuperado a memória e confessa ser a verdadeira mãe de Beatriz.

A mulher também conta que Arlete (Bete Mendes) é avó de Bia já que Valéria (Julia Stockler) é, na verdade, sua mãe biológica. Diante de tantas revelações impactantes, Bia passa mal e desmaia.

Arlete (Bete Mendes), Clarice (Carol Castro) e Bia (Maisa) em 'Garota do Momento' Imagem: Léo Rosário/Globo

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.