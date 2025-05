Trent Reznor e Atticus Ross anunciam festival com compositores de trilhas

Do TOCA

No dia 8 de novembro de 2025, o LA Equestrian Center será palco do Future Ruins, evento idealizado por Trent Reznor e Atticus Ross. O festival reunirá compositores que atuam na música para cinema e televisão, oferecendo uma oportunidade para que suas obras sejam apresentadas ao vivo.

O que vai rolar

Em entrevista à jornalista Lizzy Goodman, divulgada pelo site oficial do festival, Reznor explicou que a concepção do evento surgiu da vontade de criar uma experiência diferente dentro do formato de festival. "Gosto da ideia de festivais. Tenho boas lembranças deles, aquela atmosfera de verão e diversão, mas acho que isso é uma visão romantizada comparada à experiência real," comentou.

Ele citou sua fascinação por espaços temáticos, como escape rooms e parques de diversões, e destacou o desafio de desenvolver um evento que oferecesse um dia inteiro de entretenimento cuidadosamente estruturado.

A proposta do festival

O Future Ruins não seguirá a lógica tradicional de grandes festivais de música. Em vez de headliners, cada compositor terá um momento especial na programação, permitindo que suas obras sejam apresentadas em um formato pensado para um público que aprecia música e cinema.

Segundo Reznor, "a ideia era pegar a energia e a estrutura de um festival moderno e preencher o lineup com compositores". "Serão três palcos sobrepostos, para que o público tenha que escolher o que assistir."

Danny Elfman, compositor de trilhas e ex-vocalista do Oingo Boingo Imagem: Medios y Media/Getty Images

Entre os artistas confirmados estão Danny Elfman ('Batman'), John Carpenter ('Halloween'), Hildur Guðnadóttir ('Joker'), Mark Mothersbaugh (Os Excêntricos Tenenbaums') e Claudio Simonetti's Goblin ('Suspiria'). Além, é claro, da premiada dupla Reznor e Ross ('A Rede Social'), que também forma a banda de rock industrial Nine Inch Nails.

O diretor de cinema e compositor de trilhas John Carpenter Imagem: Araya Doheny/Getty Images

O evento será realizado no Los Angeles Equestrian Center, um espaço pouco explorado para grandes eventos. "Quando pensamos no Future Ruins, queríamos um lugar que não tivesse sido usado à exaustão," disse Reznor.

"Nos mostraram o Equestrian Center, e eu nem sabia o que era. É um lugar estranho e interessante", conta. "Quando você está lá, pensa: eu gostaria de passar um tempo aqui. Sem outdoors de fast food, sem estacionamentos..."

A estrutura contará com três palcos, todos com capacidade equivalente. Não haverá uma arena principal, mantendo a proposta de não hierarquizar os artistas.

Para viabilizar o evento, Reznor e Ross buscaram apoio de outros compositores. Segundo Reznor, a resposta inicial foi positiva. "Dos primeiros 15 ou 16 artistas que procuramos, 12 aceitaram imediatamente. Foi um número bem maior do que esperávamos."

Além da participação dos artistas, o festival contará com um esforço colaborativo na produção. "Nossa ideia foi convidar os compositores para colaborar na criação do evento. Eles estarão diante de um público que gosta de música e cinema e está disposto a experimentar algo diferente."

Para Reznor, o evento representa uma oportunidade de destacar uma área da música que nem sempre recebe atenção. "Aqui está um grupo de artistas sub-representado. Vamos colocar a luz sobre eles, acima da linha em vez de abaixo dela. Vamos apresentar essa música às pessoas. Vamos fazer com que esse trabalho seja tão prestigiado e atraente quanto merece ser."