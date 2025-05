O que aconteceu com o ator que fez Trapizomba em 'Tieta'?

O último capítulo de "Tieta" vai ao ar hoje no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo. Na reta final, o capanga Trapizomba ganha destaque ao ser acusado pela morte de Arturzinho (Marcos Paulo). Saiba o que aconteceu com Evandro Leandro, o ator que interpretou o jagunço.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em "Tieta", Trapizomba recebe dinheiro de Filó (Cristina Galvão) para fugir. O intuito da empregada é livrar Artur da Tapitanga (Ary Fontoura) da cadeia.

Coronel assassinou seu próprio filho, Arturzinho, mas quem leva a culpa é Trapizomba. Assim, no fim da novela, o veterano não vai preso e o capanga começa a ser procurado como homicida.

Após "Tieta", o ator Evandro Leandro esteve no remake de "A Viagem" (1994). No entanto, o papel foi bem pequeno, tanto que seu nome não foi creditado.

Em 1997 deu vida a Jiló na novela "Mandacaru", exibida na extinta TV Manchete. Este foi o segundo e último personagem de destaque do artista.

Na vida pessoal, teve dois casamentos. Do primeiro, nasceu o filho Marcelo. Já do segundo, com Elieme Tomaz da Silva, teve uma filha chamada Dandara Haruathana.

Evandro Leandro enfrentou sérios problemas de saúde. Sofria de insuficiência hepática crônica e chegou a passar por um transplante de fígado.

Faleceu semanas após o transplante, aos 64 anos, em 2016. De acordo com os registros médicos, o ator morreu em decorrência de uma sepse causada por rejeição ao órgão transplantado.