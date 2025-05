Em luto pelo filho, Torloni enfrentou cena 'difícil' em 'A Viagem'; veja

"A Viagem", novela de 1994, voltou ao ar na última segunda-feira no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo. Com uma trama espírita, os bastidores da novela foram cercados de relatos sobrenaturais, como o que envolveu a atriz Christiane Torloni.

Luto em cena

Na novela, Lucinha Lins e Christiane Torloni davam vida às irmãs Estela e Diná, respectivamente. Em uma live durante a pandemia de covid-19, as atrizes relembraram um momento especial durante a gravação, na cena em que Alexandre (Guilherme Fontes), irmão de Diná, era cremado.

Lucinha contou que ligou para o diretor da novela, Wolf Maia, para dizer que Christiane não poderia participar da gravação. À época, Christiane morava em Portugal, para onde se mudou após a trágica morte do filho Guilherme, então com 12 anos, em um acidente de carro. Segundo Lucinha, Maia afirmou que havia conversado com Christiane, que topou fazer a cena.

Eu estava vivendo fora do país, numa espécie de retiro, porque meu filho tinha morrido há muito pouco tempo. Fui apresentada à doutrina espírita nessa época [...]. Então, 'A Viagem' começou para mim antes. Eu voltei para o Brasil pelo caminho do espiritismo, pois foi a novela que me trouxe [...] Quando o personagem do Guilherme morre, e ele é quase um filho dela, e tem a cena da cremação, aquilo foi muito difícil para mim. Christiane Torloni

Lucinha Lins relembrou uma cena que "emocionou a todos" durante a gravação. "Aconteceu uma coisa linda naquela cena: apareceu uma borboleta. Estávamos em um estúdio, um lugar muito frio e fechado. Uma borboleta muito pequenina e amarelinha pousou no caixão, exatamente em frente à Diná, e tivemos que parar a cena. A borboleta voltou umas duas ou três vezes e vinha para ela [...] Era como uma luz, uma proteção para Christiane naquela cena", explicou.

Christiane diz lembrar do episódio com carinho. "Lembro que senti como se todos vocês estivessem me abraçando em uma rede. Existia uma grande tensão amorosa naquela cena. Estávamos emprestando um sentimento absolutamente real. Me lembro com muita gratidão disso", declarou.

Como foi a novela

Escrita por Ivani Ribeiro, a trama tem a vida após a morte como tema central. A história gira em torno de Alexandre, um rapaz rico e problemático. Após sua morte, sua alma se dedica a tentar prejudicar a vida do irmão Raul (Miguel Falabella), do cunhado Téo (Maurício Mattar) e do criminalista Otávio (Antonio Fagundes).

A revolta de Alexandre aumenta ao ver que Diná, sua irmã mais velha, está apaixonada pelo advogado. Diná, que inicialmente culpa Otávio pela morte do irmão, descobre nele um amor de muitas vidas.

O folhetim de 1994 é um remake da novela homônima exibida pela TV Tupi nos anos 1970. A última reprise de "A Viagem" na TV havia sido em 2006, também pelo Vale a Pena Ver de Novo. Até a estreia desta semana na TV aberta, a novela havia sido reapresentada apenas no canal Viva.