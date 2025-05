Sala de jogos e quarto Disney: como é a casa de Thiago Martins em Orlando?

Thiago Martins, 36, tem uma casa em Orlando, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Intérprete de Vasco no remake de "Vale Tudo" nasceu no Vidigal e ingressou na área da atuação pelo projeto Nós do Morro. Com uma carreira de ator e cantou consagrada, teve várias conquistas, como seu imóvel fora do país.

Propriedade de Thiago Martins tem sala de jogos, piscina e churrasqueira. A casa ainda conta com quatro quartos, sendo um deles temático do Mickey e da Minnie.

Propriedade de Thiago Martins tem sala de jogos Imagem: Reprodução/Instagram

Piscina e churrasqueira são atrativos de imóvel de Thiago Martins Imagem: Reprodução/Instagram