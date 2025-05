Tássia Camargo, atriz de 'Tieta', viveu tragédia com filha: 'Sofreu demais'

Intérprete de Elisa em "Tieta", novela que terá seu final exibido hoje no Vale a Pena Ver de Novo, Tássia Camargo, 64, viveu uma tragédia pessoal longe das câmeras. A atriz perdeu a filha caçula, Maria Júlia, com apenas dois anos de idade.

O que aconteceu

Tássia Camargo perdeu a filha caçula em janeiro de 1996. Maria Júlia era fruto do casamento da atriz com o músico Marinho Boffa, união que durou 11 anos. O casal teve três filhos: Diego, Pedro e Maria Júlia.

Maria Júlia foi vítima de complicações causadas pela rubéola. A artista explicou, em entrevista, que a filha começou a apresentar sintomas graves pouco antes de completar dois anos.

A Maria Júlia sofreu demais. Nasceu perfeita, mas um pouco antes dos 2 anos, ela ficou surda. Depois, ficou cega e passou a ter convulsões.

Tássia Camargo, ao canal português TVI

Tássia Camargo com os três filhos; Maria Júlia em seu colo Imagem: Reprodução/Facebook

Durante a internação, que durou cerca de um mês e meio, Maria Júlia precisou de hemodiálise. Seu estado se agravou com a falência dos órgãos e inchaço generalizado. A causa da morte só foi descoberta após a necrópsia: rubéola.

Despedida da filha

Na mesma entrevista, Tássia contou sobre o último contato com a filha. A atriz relembrou que cantou algumas músicas para a menina antes de sua morte.

Eu estava com os médicos, fui no ouvido dela e disse: 'Maria Júlia, se você está cansada, vá para onde você quiser, que eu vou junto de ti. Eu não vou te largar nunca, mas se você quiser, pode ir'. Eu a peguei no colo, agradeci aos médicos e pedi uma salva de palma para eles e para ela, que foi muito batalhadora, e cantei as três canções que ela mais gostava.

Tássia Camargo, ao canal português TVI

Após a perda, Tássia Camargo optou por "mergulhar" no trabalho. Alguns meses depois, foi escalada para a novela "Anjo de Mim", exibida a partir de setembro de 1996, na Globo. A atriz também se separou de Marinho Boffa e focou a criação dos filhos mais velhos.

Hoje vivendo em Portugal, a atriz não pensa em voltar ao Brasil. Em publicação nas redes sociais, falou sobre a saudade constante de Maria Júlia. "Há 29 anos, a minha princesa, o meu anjo dourado, a minha estrelinha, a Maria Júlia partiu. Quero acreditar que estás com os avós e com o meu mais recente amigo-irmão que partiu.".

Não tenho muito a escrever porque a dor é a mesma. Simplesmente dizer que sinto muitas saudades tuas, minha filha. Até já. Beijos da tua mamaí... (como me chamava...) Hoje o meu silêncio.

Tássia Camargo, no Instagram

Carreira de Tássia Camargo

A primeira novela que Tássia Camargo fez foi "Os Adolescentes", em 1981. Depois, a atriz engatou um trabalho atrás do outro, como "Elas por Elas"; "Pão Pão, Beijo Beijo"; "Um Sonho a Mais"; "Selva de Pedra" —todas antes de ganhar "Tieta".

Tássia Camargo vive em Portugal Imagem: Divulgação

Depois de viver Elisa na trama de 1989, continuou ativa. Fez "O Dono do Mundo" e "Quatro por Quatro" antes de enfrentar a tragédia com a filha caçula. Retomando os projetos na TV, atuou em "Dona Flor e Seus Dois Maridos", "O Cravo e a Rosa", "Malhação" e "Vidas Opostas".

Está sem atuar em novelas desde 2019. Sua última trama foi a segunda temporada de "Valor da Vida", exibida pela TVI, emissora portuguesa.