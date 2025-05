Susan Sarandon lembra gravação de filme baixo custo: 'Não tinha onde ficar'

Susan Sarandon, 78, relembrou como foi gravar a série de filmes "The Rocky Horror Picture Show" na capital da Inglaterra.

O que aconteceu

Atriz falou sobre o baixo orçamento da produção e outros detalhes. A revelação foi feita no documentário "Strange Journey: The Story of Rocky Horror".

De acordo com ela, não tinha moradia fixa em Londres, onde ocorreram as filmagens. "Era um filme de baixíssimo orçamento. Quando cheguei a Londres, não tinha onde ficar e ficava me mudando a cada dois ou três dias", declarou.

Artista contou que, em suas mudanças, levava apenas anticoncepcionais e escova de dentes. "Eu levava minhas pílulas anticoncepcionais e minha escova de dentes e mudava de apartamento a cada poucos dias", lembrou.

Apesar do custo baixo, Susan Sarandon admitiu que a experiência foi divertida. "Havia algo em não ter dinheiro. Era tão humilde e isso aumentava o caráter ousado do filme, porque preservava o estilo que o teatro representava."