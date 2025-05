De Beyoncé aos Beatles: Seis filmes inspirados em álbuns musicais famosos

A música pode influenciar no cinema muito além da trilha sonora: alguns longas são baseados diretamente em álbuns icônicos. De Beatles até Beyoncé, Splash elencou seis filmes que traduzem discos inteiros em experiências visuais e emocionais marcantes.

'A Hard Day's Night' (1964), de Richard Lester

Muito antes dos videoclipes dominarem a indústria, os Beatles já mostravam como unir imagem e som de forma inovadora. Lançado no mesmo dia do terceiro LP da banda, A Hard Day's Night acompanha o grupo em 36 horas frenéticas antes de uma apresentação na TV. Com direção de Richard Lester, filme mistura humor, caos e carisma, capturando a energia vibrante dos anos 60 e da Beatlemania.

Cena de 'A Hard Day's Night' Imagem: Divulgação

'Tommy' (1975), de Ken Russell

Baseado no álbum homônimo do The Who, "Tommy" é uma explosão audiovisual. Dirigido por Ken Russell, o filme conta a história de um garoto traumatizado (vivido por Roger Daltrey, o próprio vocalista da banda) que se torna uma lenda do clássico jogo pinball. Com participações especiais de Elton John, 78, Tina Turner e Jack Nicholson, 88, há na história um grande acontecimento visual mesclado a pautas sociais.

Roger Daltrey em 'Tommy' Imagem: Reprodução

'The Wall' (1982), de Alan Parker

Um marco do Pink Floyd sobre os traumas da guerra transformado em imagens perturbadoras. Baseado no disco conceitual da banda Pink Floyd, The Wall é um mergulho na mente de Pink (Bob Geldof), astro do rock afetado pela ausência do pai morto na guerra. Para lidar com a dor, ele constrói uma parede simbólica contra o mundo. Dirigido por Alan Parker e escrito por Roger Waters, 81, o filme mistura live-action, sequências animadas e letras sombrias para tratar de temas como alienação e opressão.

"Giant Judge and Hammers" é outra obra de Gerald Scarfe para o filme "The Wall" Imagem: Divulgação/Gerald Scarfe

'True Stories' (1986), de David Byrne

O disco dos "Talking Heads" escancara um retrato excêntrico da vida americana na tela. Misturando música e realismo excêntrico, "True Stories" mostra a fictícia cidade de Virgil, Texas, em meio às celebrações de seu 150º aniversário. David Byrne, 73, vocalista dos Talking Heads, dirige e atua como um cowboy observador dos moradores locais. O longa estreou semanas após o lançamento do álbum True Stories.

True Stories é baseado no disco do 'Talking Heads' Imagem: Divulgação

'Rhythm Nation 1814' (1989), de Dominic Sena

Janet Jackson dança como forma de protesto no filme inspirado em seu disco homônimo. "Rhythm Nation 1814" é um curta-metragem protagonizado pela icônica irmã de Michael Jackson. Filmado em uma usina desativada, o cenário lembra um mundo pós-apocalíptico. Com direção de Dominic Sena, o filme destaca performances completas de "Miss You Much", "The Knowledge" e "Rhythm Nation". A coreografia, assinada por Jackson e Anthony Thomas, virou referência.

Janet Jackson em 'Rhythm Nation 1814' Imagem: Divulgação

'Lemonade' (2016), de Beyoncé

Inspirado no álbum de mesmo nome de Beyoncé, filme retrata a feminilidade negra. "Lemonade" é uma obra audiovisual dividida em 11 capítulos representados por emoções, como "Raiva" e "Reconciliação". À primeira vista, trata de uma traição. Mas vai muito além: destaca a força, a vulnerabilidade e a alegria da mulher negra. Com participação de nomes como Serena Williams, Zendaya e Amandla Stenberg, o filme mistura gêneros, indo do drama à fantasia.