Gregório de 'Garota do Momento', ator é filho de veterano de 'Vale Tudo'

Gregório de 'Garota do Momento', Rocco Pitanga, 44, é filho de um ator do remake de "Vale Tudo" e irmão de uma atriz famosa.

O que aconteceu

Na novela das 18h, Gregório é o psiquiatra de Clarice, personagem de Carol Castro. Ele entrou na trama de Alessandra Poggi para ajudar a moça a recuperar sua memória, mas acabou se apaixonando pela paciente.

Rocco Pitanga começou a carreira na TV em "Malhação" (1997). De lá para cá esteve em diversas novelas, tanto da Globo quanto da Record, como "Da Cor do Pecado"; "Caminhos do Coração"; "Rebelde", "Os Dez Mandamentos" e "Cara e Coragem".

O ator é irmão da atriz Camila Pitanga, 47. Ela recentemente protagonizou "Beleza Fatal", novela produzida pela HBO Max e atualmente exibida na Band, e também teve apareceu no primeiro capítulo de "Dona de Mim" como Ellen, mãe de Sofia.

Rocco e Camila são filhos do ator Antônio Pitanga, 85, que deu vida a Sebastião no remake de "Vale Tudo". O veterano da dramaturgia, com currículo extenso em novelas e filmes, apareceu no primeiro capítulo da novela.

Os atores são frutos da união de Antônio com a bailarina Vera Manhães, 75. Eles ficaram juntos de 1976 a 1986. E desde 1992 o ator é casado com Benedita da Silva.

