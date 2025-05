Robert De Niro detona Donald Trump: 'Não podemos deixar valentões vencerem'

Robert De Niro, 81, detonou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 78, a quem ele chamou de "valentão" que precisa ser combatido.

O que aconteceu

De Niro afirmou que a população precisa se manifestar contra as políticas autoritárias de Trump. "Temos que parar o que está acontecendo, é uma loucura. Não podemos ter apatia e silêncio. Você tem que se manifestar e correr o risco de ser retaliado", declarou em entrevista ao jornal The Guardian.

Ator afirmou que o republicano se comporta como um "valentão". "Você não pode deixar os valentões vencerem. Se um valentão vier atrás do seu dinheiro do almoço num dia [e você dar], ele vai pedir mais dinheiro no outro dia. Você tem que se levantar. E eu não gostaria de olhar para mim mesmo se não o fizesse".

Para o veterano, a maioria dos profissionais de Hollywood são contra as políticas de Trump, mas têm medo de se manifestar e sofrerem represálias. "Não acho que seja verdade que a indústria artística não me apoia. Mas eles fazem parte de um grande negócio. Eles precisam se preocupar com a ira de Trump e tomar suas decisões com base nisso. Mas é preciso dizer 'não' ao presidente. E isso é importante porque inspira outras pessoas, dá força às pessoas e as inspira a lutar".

Robert De Niro é abertamente crítico a Trump. Nesta semana, ele se referiu ao magnata como um "filisteu" ao criticar a proposta do presidente de tarifar filmes produzidos fora dos EUA.