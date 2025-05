Ricardo Tozzi admite procedimentos estéticos aos 49 anos

Ricardo Tozzi, 49, abriu o jogo sobre os cuidados com o corpo.

O que aconteceu

Ricardo comentou sobre como está se sentindo perto de completar 50 anos. "Estou muito bem em todos os sentidos: corpo, mente, alma, entendimento do propósito da vida. Eu trabalhei muito para chegar até aqui. Hoje, posso dar ao luxo de escolher apenas o que eu acho que faz sentido para mim. Por dentro, eu sinto que tenho 30 anos de idade", contou o ator.

Tozzi explicou que sempre foi adepto dos exercícios físicos e atribui sua boa forma também à genética. No entanto, ele admitiu que, neste ano, decidiu apostar em algumas "coisinhas", como tratamentos a laser no rosto. "A tecnologia está aí para ajudar", disse o ator, sem rodeios.

Ele já tinha dito em 2023 que nunca fez procedimentos estéticos.

Depois de sete anos afastado das novelas, Ricardo volta à TV em uma participação especial em "Dona de Mim". Ele interpretará Ronald, um ator de TV que é convidado para participar de um espetáculo ao lado da personagem Filipa, vivida por Claudia Abreu. "É uma participação super afetiva. O convite veio do Allan Fiterman, diretor com quem trabalhei em 'Cheias de Charme'. O Ronald é um ator de TV que não tem menor experiência com teatro, então ele vai cometer uma série de erros durante o trabalho com a Filipa", adiantou Ricardo.