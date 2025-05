Reta final: Raimundo realiza o último sonho da vida em 'Garota do Momento'

No capítulo desta sexta-feira (16) de "Garota do Momento" (Globo), após saber que Ronaldo (João Vitor Silva) viajará com Camila (Caroline Dallarosa) para esquecer Bia (Maisa), Raimundo (Danton Mello) encontra um teste de gravidez com Lígia (Palomma Duarte).

A notícia pegará o publicitário de surpresa, mas o deixará extremamente feliz ao saber que terá um quarto filho. O casal se reconciliará de uma vez por todas na reta final, reunindo novamente a família separada no passado.

Lígia (Palomma Duarte) e Raimundo (Danton Mello) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda neste capítulo: Clarice ajuda Carmem e confronta Juliano. Maristela reconhece o trabalho de Basílio com o novo produto para homens. Camila convida Ronaldo para viajar. Clarice decide enviar para a polícia o mapa feito por Geraldo.

Jacira arma para Alfonso. Maristela faz com que Basílio seja preso por desacato. Maristela retira Basílio da delegacia. O delegado recebe uma carta anônima com a localização do corpo de Valéria.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.