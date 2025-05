Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 17 a 31/5

Solange dá um flagrante em Renato e Leila. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo) logo abaixo:

Sábado, 17 de maio

Maria de Fátima pede desculpas a Odete. Leila acompanha Renato em uma reunião de trabalho. Cláudia acusa Marco Aurélio de usar as pessoas. Ivan confirma sua presença no campeonato de xadrez para Odete. Vasco fica sabendo que foi cancelado e, por isso, ficará fora do grupo de pagode. Laís e Cecília vão a Petrópolis conhecer Sarita. Raquel acusa Freitas de assediá-la. Renato e Leila dormem juntos. Fátima chega mais cedo ao campeonato de xadrez, seguindo orientação de Odete. Solange flagra Renato e Leila juntos.

Segunda-feira, 19 de maio

Renato e Leila disfarçam a proximidade diante da reação de Solange. Laís e Cecília acolhem Sarita. Poliana diz a Aldeíde que não sabe o motivo da separação de Raquel e Ivan. Fátima descobre que Ivan estará presente no campeonato de xadrez na casa de Celina. Raquel avisa a Ivan que Marco Aurélio sabe que os dólares estão com eles. Heleninha fica feliz ao saber que Ivan não está mais namorando. Solange conta a Sardinha que viu Renato com Leila. Raquel conta a Poliana que Ivan roubou um milhão de dólares. Raquel chega para falar com Ivan no momento em que Heleninha aguarda o executivo na portaria.

Terça-feira, 20 de maio

Raquel fica arrasada ao ver Ivan no carro de Heleninha. Maria de Fátima e César são chamados para uma campanha da Tomorrow. Aldeíde vê Ivan próximo a Heleninha e deduz que os dois estão juntos. Laís se preocupa com o trabalho de Cecília. Solange sugere que Renato assuma o relacionamento com Leila. Ivan procura Raquel para dizer que não está com Heleninha e que ela se arrependerá de acusá-lo de roubo. Afonso toma uma decisão depois que Odete não aprova as propostas que ele recomendou para a TCA. Odete acusa Afonso de vazar informações da TCA.

Quarta-feira, 21 de maio

Afonso enfrenta Odete. César deixa Maria de Fátima trancada no apartamento para prejudicá-la em um trabalho, e ela aciona um chaveiro. Celina pergunta a Afonso se foi o sobrinho quem vazou as informações da TCA. Luciano incentiva Ivan a namorar Heleninha. Raquel vê a foto de Ivan com Heleninha em um site e fica arrasada. Leila não resiste à sedução de Renato. Odete avisa a Maria de Fátima que já sabe o que fazer para separar Afonso de Solange. Maria de Fátima encontra César numa festa com Olavo, e os dois acabam se reconciliando. Marco Aurélio registra a presença de Leila em sua casa com Renato. Ao ver Marco Aurélio com o resultado da investigação sobre o vazamento das informações da TCA, Odete pergunta ao executivo se Afonso foi o responsável.

Quinta-feira, 22 de maio

Bartolomeu avisa a Raquel que um crítico de gastronomia visitará o restaurante. Maria de Fátima recebe um anel de compromisso de César. Afonso decide não trabalhar mais na TCA. Poliana, Raquel e Gilda comemoram seu restaurante cinco estrelas. Odete contrata Igor, o mesmo personal trainer de Afonso. Renato avisa a Solange que Odete se vingará de Afonso por trabalhar para outra empresa. Igor pede que Odete não conte a Afonso sobre os dois. Afonso ofende Odete. Odete desmaia, e Eugênio e a família a socorrem.

Sexta-feira, 23 de maio

Celina pede que Afonso e Heleninha aceitem Odete como ela é. Odete abraça Afonso. Solange convida Raquel para participar de uma campanha de empreendedorismo. Marco Aurélio demonstra preocupação com a integridade de Cecília. Renato se nega a atender a um pedido de Odete. Laís e Cecília buscam Sarita. Raquel tranquiliza Maria de Fátima, dizendo que não contará a Solange que é sua mãe. Odete conta a Maria de Fátima que conseguiu um trabalho para afastar Solange do Brasil por quatro meses. Solange conta a Afonso sobre o novo trabalho.

Sábado, 24 de maio

Afonso se entristece, mas celebra a oportunidade de Solange. Heleninha comenta com Eugênio sobre seu medo de falar em público. Renato pergunta a Odete se foi ela quem arrumou o trabalho para Solange. André avisa à família que viajará com Tiago e o pessoal da hípica. Heleninha e Ivan se encontram. Solange parte para a Espanha. Maria de Fátima arma para se aproximar de Afonso. Vasco perde o dinheiro da pensão do filho no jogo. Sardinha nota que Raquel tem o mesmo sobrenome de Maria de Fátima.

Segunda-feira, 26 de maio

Raquel confirma para Sardinha que é mãe de Maria de Fátima. Ivan e Heleninha ficam juntos. Vasco e Lucimar observam Ivan com Heleninha. A vizinhança acompanha a gravação do vídeo de Raquel. Solange sente ciúmes ao saber por Afonso que Maria de Fátima se ofereceu para ajudá-lo. Solange descobre que Maria de Fátima mentiu sobre sua mãe. Odete orienta Maria de Fátima a demonstrar fragilidade para Afonso. Afonso fica sensibilizado com a suposta história de Maria de Fátima. Heleninha flagra Aldeíde e Consuelo conversando sobre sua relação com Ivan. Heleninha procura Raquel.

Terça-feira, 27 de maio

Raquel garante a Heleninha que sua separação de Ivan não foi por causa dela. Raquel fica abalada quando Ivan lhe procura para falar sobre Heleninha. Ivan afirma a Heleninha que não gostou que ela tenha procurado Raquel. Leila não gosta de ser apresentada a Celina por Renato como amiga. Solange se indispõe com Afonso ao afirmar que Maria de Fátima está se insinuando para ele. Heleninha pede desculpas a Ivan por ter procurado Raquel. Solange diz a Sardinha que acha que seu namoro não resiste aos meses em que ficará fora. Celina, Odete e Eugênio encontram Heleninha embriagada.

Quarta-feira, 28 de maio

Celina acolhe Heleninha. Eugênio e Celina reparam na proximidade entre Maria de Fátima e Afonso. Lucimar conta a Ivan que Heleninha teve uma nova recaída. Heleninha confessa a Ivan que bebeu. Leila faz uma descoberta sobre Renato durante conversa com Milena, ex-namorada dele. Leila diz a Renato que precisa entender o que a está incomodando na relação dos dois. Celina e Odete estranham que Ivan tenha tomado conhecimento da recaída de Heleninha. Leila toma uma decisão.

Quinta-feira, 29 de maio

Renato se sente aliviado com a decisão de Leila. Leila não repara a falta de entusiasmo de Renato quando ela propõe um programa com Bruno no fim de semana. Solange vê a foto de Maria de Fátima com Afonso nas redes sociais. Sarita fica preocupada com Cecília ao ver a mãe indo atrás de traficantes de animais. Afonso desmaia ao cruzar a linha de chegada durante a maratona. Laís fica sabendo que Cecília foi baleada. Laís anuncia a Cecília que elas irão para o Rio de Janeiro, por segurança. Afonso e Maria de Fátima se encontram.

Sexta-feira, 30 de maio

Maria de Fátima finge preocupação com Solange. Leila conversa com Marco Aurélio à espera de Renato. Igor afirma para Afonso que Maria de Fátima está apaixonada pelo triatleta. Solange questiona Maria de Fátima sobre seus sentimentos por Afonso. Maria de Fátima diz a Afonso que se afastará dele. Leila reclama de Renato para Eunice. Ivan fica abalado ao ver Raquel no comercial. Celina comenta com Odete que desconfia de Maria de Fátima. Afonso e Maria de Fátima passam a noite juntos.

Sábado, 31 de maio

Laís insiste para Cecília contar a Marco Aurélio que elas foram perseguidas por um carro. Odete pede a Consuêlo um relatório de cada voo da TCA no Brasil. Celina fica impactada ao saber por Odete a situação da sua conta bancária. Leila demonstra a Renato sua insatisfação com a relação. Afonso e Maria de Fátima concordam em não ficar juntos enquanto ele namora Solange. Deise avisa a Laís que Cecília sofreu um grave acidente de carro. Odete invade a sala de Marco Aurélio e o coloca contra a parede.