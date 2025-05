Preta Gil se declara para amigas nos EUA: 'O que seria de mim sem vocês?'

Preta Gil, 50, viajou para os Estados Unidos para realizar uma nova etapa de seu tratamento contra um câncer e recebeu algumas amigas.

O que aconteceu

Cantora exaltou as amigas que a encontraram em Washington DC. Ela compartilhou detalhes do encontro em seus stories do Instagram na madrugada de hoje.

Ivete Sangalo foi uma das famosas que acompanhou a filha de Gilberto Gil. Também estavam presentes Malu Barbosa e Roberta Saretta.

Preta Gil agradeceu o apoio das colegas na rede social. "O que seria de mim sem vocês? Obrigada por tudo", escreveu na legenda. Para Ivete Sangalo, ainda destacou: "Eu e ela sempre juntas, te amo".

Artista passará por um tratamento experimental nos Estados Unidos. No Domingão do Huck, Preta Gil revelou que já tinha feito tudo que era possível no Brasil e agora buscaria sua cura fora do país.