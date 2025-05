Pedro Pascal e Joaquin Phoenix iluminam o tapete de Cannes na pré-estreia de "Eddington"

CANNES, França (Reuters) - A pré-estreia do último filme do diretor indie Ari Aster, "Eddington", atraiu um grupo particularmente chamativo para o tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes na noite de sexta-feira, com a presença de Angelina Jolie, Natalie Portman, Pedro Pascal e Joaquin Phoenix.

"Eddington" coloca Pascal, que interpreta um prefeito de uma cidade pequena, contra o xerife desanimado de Phoenix em uma campanha eleitoral que começa quando as tensões sobre as políticas sobre o uso de máscaras durante a pandemia de Covid-19 e os protestos Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) estavam atingindo seu ápice em 2020.

A publicação IndieWire deu notas máximas ao filme ambientado no Estado norte-americano do Novo México, chamando-o de "o primeiro faroeste norte-americano verdadeiramente moderno", enquanto a BBC disse que o thriller "perturbado" e repleto de estrelas deixaria o público sem fôlego.

O astro de "Duna: Parte Dois", Austin Butler, que interpreta um guru da nova era, e Emma Stone, de "La La Land", que interpreta a esposa de Phoenix, também estiveram em Cannes para a pré-estreia do filme nesta sexta-feira, assim como a parceira de Phoenix, Rooney Mara, e o ator Harris Dickinson, que está em Cannes para promover sua estreia na direção, "Urchin".

Assim como os outros três longas-metragens de Aster, "Eddington" será lançado pela distribuidora independente A24 e deve chegar aos cinemas dos Estados Unidos em 18 de julho.

O novo filme marca a segunda vez que o diretor norte-americano trabalha com Phoenix, depois de "Beau Tem Medo", de 2023. Ele ficou conhecido como o criador dos filmes de terror elevado "Hereditário" e "Midsommar - O Mal Não Espera a Noite".

