Ney Matogrosso relata terapia de alto impacto: Tirei pedaço da mão do homem

Ney Matogrosso, 83, relatou sua experiência com uma modalidade terapêutica de alto impacto, conhecida como método Fischer-Hoffman.

O que aconteceu

Uma das técnicas consistia em projetar os pais em um pneu e 'agredir' o objeto, como meio de 'eliminar' a influência dos genitores. "Você tinha que bater em um pneu, imaginar eles ali, para se reencontrar. Eu quase morri de bater e não imaginava ninguém. Um dia chamei a pessoa que era responsável pela minha turma, e disse: 'Olha, não aguento mais bater em pneu, não sinto nada. Não vejo nem minha mãe, nem meu pai'", relatou Ney, em entrevista ao Sem Censura (TV Brasil).

O cantor chegou a experimentar outra técnica mais 'radical' do método - mas sua reação foi tão irada que o levou a arrancar um pedaço da mão de outra pessoa. "Ela [pessoa responsável por seu treinamento] me levou para o meio do mato. Quando eu estava deitadinho no meio da natureza, achando que ia ser acalentado, jogaram outro colchonete em cima de mim e pularam dois homens em cima de mim. Fiquei tão furioso que arranquei pedaço da mão do homem. Eles falavam: 'É isso que você tinha que liberar dentro de você: a fúria'."

Matogrosso considera que a terapia, apesar de algo excêntrica, ajudou significativamente em seu processo de autoconhecimento. "Passado um tempo, fui entendendo e aquilo revolveu uma lama dentro de mim que nunca tinha sido tocada sobre essas questões familiares. Aquilo tudo aflorou. Depois de resolver, tive muita tranquilidade para poder resolver. Era uma análise, de outra forma."