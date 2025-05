Não, Maria de Fátima não fica com os dólares em 'Vale Tudo'; veja como será

A famosa mala de dólares é o símbolo máximo da corrupção e da ganância nas duas versões de "Vale Tudo". Ivan, Maria de Fátima e César crescem os olhos no objeto, repleto de dinheiro ilícito. Apesar disso, nenhum deles ficam com a grana.

O que acontece

Mala pertencia ao empresário Marco Aurélio (Reginaldo Faria/Alexandre Nero), envolvido em esquemas fraudulentos. Ao ser extraviado, o item cai nas mãos de Raquel Accioli (Regina Duarte/Taís Araújo).

Batalhadora e íntegra, ao perceber a origem do dinheiro, ela recusa-se a se beneficiar da fortuna. O episódio abala sua relação com Ivan (Antônio Fagundes/Renato Góes), quando ela suspeita que o namorado possa ter se apropriado da mala.

Maria de Fátima (Gloria Pires/Bella Campos) separa Ivan e Raquel. Ela consegue o feito após fazer com que a mãe perca a confiança em Ivan, com um plano armado por Odete (Beatriz Segall/Debora Bloch ).

Odete Roitman (Debora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

César tenta fugir com a mala cheia de dólares, mas é delatado por Fátima. Marco Aurélio manda seus capangas irem atrás do gigolô e retoma a posse da mala.

Com o dinheiro em mãos, Maria de Fátima cogita fugir do país, mas opta por outra estratégia. Ela se casa com Alfredo Roitman (Cássio Gabus Mendes/Humberto Carrão) e passa a usar a fortuna como arma de chantagem.

Jovem vilã exige que Marco Aurélio empregue César em um bom cargo na TCA. Em troca, ela promete seu silêncio sobre a origem suja da grana, que acaba ficando na posse do crápula. Além de manter sua relação com César, Fátima se torna amante também de Marco Aurélio no decorrer da história.

Marco Aurélio (Alexandre Nero) em 'Vale Tudo' Imagem: Léo Rosário/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.