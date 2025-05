MC Binn fala sobre emagrecer após largar maconha: 'Dava fome pra caramba'

MC Binn, 31, contou para seus seguidores como foi o processo de parar de fumar maconha e como isso o ajudou a emagrecer.

O que aconteceu

Após abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, o cantor afirmou que teve mais facilidade para perder peso após parar de consumir a erva. "Já parei com essa parada há um tempo, mas quando eu usava dava fome para caramba. O bagulho era desgovernado", admitiu.

Ao ser questionado como enfrentou o processo de largar a maconha, MC Binn disse que identificou que aquilo já não fazia mais parte do estilo de vida que procurava. "Entendi uma coisa, que eu tenho o controle dos meus gostos, desejo e emocional. Então, eu alinho só que faz bem e no meu propósito de estilo de vida, a erva não fazia parte. Eu queria parar e entendi aquilo não me dominava".

Para ele, a primeira atitude foi ter certeza de que já não queria mais fumar. "O primeiro passo eu que dei, falei: 'Vou para'. Mesmo quando eu recaía, orava para Deus tirar essa vontade. Minha mãe também orava. Chegou um ponto que comecei a ter nojo do cheiro. Fora que eu curtia várias brisas e não lembrava do momento. Ficava na bad (pior). Chegou um tempo que perdi totalmente a vontade de fumar", relatou.

MC Binn perdeu 50 kg Imagem: Reprodução/Instagram

Desde 2019, o funkeiro decidiu passar por uma grande transformação, que fez com que ele perdesse mais de 50kg. Atualmente, o artista está em um projeto de 90 dias de dedicação, focando na dieta e nos treinos. "Até antes de começar esse projeto de 90 dias, eu quebrava a dieta. Lancei esse projeto com o intuito de não errar nesses 90 dias para poder parar de comer doce quase todo dia", explicou.