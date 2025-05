Marina Ruy Barbosa cruza tapete vermelho no Festival de Cannes

Marina Ruy Barbosa marcou mais uma vez presença no tapete vermelho do Festival de Cannes. A atriz esteve presente nesta sexta-feira, 16, na estreia de Eddington, novo filme do cineasta Ari Aster, e atraiu os olhares dos fotógrafos e do público internacional.

Em 2024, Marina também foi ao evento francês e chamou atenção com uma sequência de looks assinados por grandes grifes, consolidando-se como um dos nomes brasileiros mais notados na Riviera Francesa.

Além do glamour habitual, a edição de 2025 de Cannes tem um significado especial para o Brasil. O país foi escolhido como País de Honra desta edição, com uma programação dedicada ao destaque da produção cinematográfica brasileira.

A homenagem inclui mostras com filmes e documentários em andamento, encontros de networking voltados à indústria e apresentações de novas iniciativas internacionais voltadas à coprodução.

Veja os filmes que disputam a Palma de Ouro em Cannes

