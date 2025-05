Marina Ruy Barbosa chama atenção ao comparecer no tapete vermelho de Cannes

Marina Ruy Barbosa, 29, marcou presença no tapete vermelho do 78º Festival de Cannes.

O que aconteceu

A atriz brasileira foi um dos nomes que posou para os fotógrafos locais na première de "Eddington", novo filme de Ari Aster. A mostra cinematográfica francesa começou no dia 13 e vai até 25 de maio.

Para a ocasião, Marina vestiu uma peça com renda preta, comprimento branco, com aplicações bordadas, do designer inglês Richard Quinn. Esta não é a primeira vez que a atriz participa do festival. Nos últimos anos, a brasileira colecionou aparições no tapete vermelho de Cannes.

Cannes 2025: Marina Ruy Barbosa no tapete vermelho Imagem: Daniele Venturelli/WireImage/Getty Images