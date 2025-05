João Vicente de Castro diz que é seguido por Ricky Martin no Instagram

João Vicente de Castro contou que é seguido por Ricky Martin no Instagram. A notícia foi revelada no Não Importa, programa do Porta dos Fundos no Youtube. Ele também disse que o cantor curte alguns de seus stories, principalmente os que mostram seus gatos, na rede social.

"Adoro o Ricky Martin. Acho ele muito bonito. Se eu tivesse que pegar um homem, acho que eu pegaria ele. Cara bonitão, rico... poderia me dar uma vida melhor", disse.

Apesar disso, João Vicente de Castro não segue Ricky Martin no Instagram. O ator tem 1,7 milhão de seguidores, enquanto o cantor tem 18,7 milhões.

Gregorio Duvivier, que está no programa com ele, disse que o ator deveria seguir o cantor. "Não", foi a sua resposta.