David e Victoria Beckham têm patrimônio de R$ 3 bilhões, segundo jornal

Colaboração para Splash, no Rio

O patrimônio milionário da família Beckham voltou aos holofotes hoje, após a divulgação da tradicional lista anual dos mais ricos, divulgada anualmente pelo jornal Sunday Times.

O que aconteceu

O ranking revelou que David e Victoria Beckham possuem uma fortuna estimada em 500 milhões de euros. A quantia é equivalente a cerca de R$ 3,1 bilhões.

Os Beckhams fizeram sua estreia na lista anual em 2002, quando ainda possuíam um patrimônio avaliado em 35 milhões de euros. Desde então, a fortuna do casal cresceu de forma expressiva, impulsionada por seus empreendimentos e carreiras consolidadas.

O ranking anual revela que entre 2024 e 2025, o patrimônio do casal aumentou em 45 milhões de euros. Em reais, são aproximadamente R$ 290 milhões, o que garantiu a eles a 273ª posição no ranking dos 350 mais ricos do Reino Unido.