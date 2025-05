'É difícil': Fernanda Souza expõe 'sofrimento' ao fazer Ilhados com a Sogra

Você acha que Fernanda Souza, 40, tem vida fácil no comando do reality show Ilhados com a Sogra? Confirmada na terceira temporada do reality show da Netflix, a artista confessa "sofrer" com a missão de apresentar a atração sem poder dividir suas impressões com os participantes.

Eu gosto do ser humano. Então, às vezes é difícil lembrar que sou apresentadora. Não tem como não se envolver com a galera e é muito gostoso.

Fernanda Souza, em entrevista exclusiva para Splash

A proposta do Ilhados com a Sogra é trazer, sim, o entretenimento das tretas envolvendo genro/nora e suas sogras, mas também transformar as relações familiares. A apresentadora garante que não é "treta pela treta", mas, sim uma treta com intuito de ouvir o outro, se colocar no lugar do outro e descobrir o que pode ser feito para diminuir um pouco as rusgas.

Dessa forma, Fernanda Souza tem na ponta da língua qual considera o ponto alto do programa: os finais. "Gosto de ver aquele depoimento no começo da temporada, onde a pessoa só esculhambava a outra e, depois, ver que a pessoa já não tem mais esse olhar. É a transformação do olhar, é a transformação da relação", afirma a apresentadora.

Fernanda Souza, inclusive, avalia que o reality show familiar caiu no gosto popular por gerar identificação com situações reais do dia a dia. Em especial nessa temporada, a apresentadora já adianta que os participantes são bastante espontâneos. "Eles são carismáticos e falam o que pensam. Em alguns momentos eu fiquei: 'Meu Deus, ele está falando na frente dela? Não é nem pelas costas'".

Acho que falar na cara é um passo para a transformação. A pessoa fala, já tem o embate, a escuta e a possibilidade de entendimento. Algumas transformações vão inspirar as pessoas porque os conflitos são muito parecidos com o que todo mundo tem em casa. O povo vai hablar pra caraca, e estou animada. Eu sou de gêmeos... Então nem gosto de gente que fala [risos].

"Deus fez esse programa pra mim"

Fernanda Souza ostenta currículo com grandes projetos em programas de TV, novelas, séries, mas foi no Ilhados com a Sogra que ela diz ter se realizado. A atração trouxe sua versão "livre, leve e solta", avalia a apresentadora, a ponto de ela sentir que o reality show foi feito para ela.

Com isso, Fernanda revela que se prepara de várias formas antes de cada temporada. As preocupações são desde a forma como vai apresentar a atração até deixar em dia sua saúde física, já que as gravações representam uma maratona frenética na ilha. "Eu gabarito todos os meus exames para chegar lá para entregar o meu melhor, me divertir e evoluir", afirma.

Acho que, realmente, esse é um ponto alto da minha carreira. E sou muito grata à Netflix pela confiança, porque esse projeto tem tudo a ver comigo. Acho que Deus fez esse programa para mim.

Passadas as duas primeiras temporadas, agora o objetivo de Fernanda Souza é se divertir, afirma. "Na primeira temporada, entendemos o formato, e me entendi como apresentadora. No segundo, mudamos a ilha e tivemos que nos adaptar com locação, temperatura, aquele ventinho, a praia. Já nessa temporada, venho me divertir. Estou cada vez mais à vontade nesse projeto e com o coração felizão de poder cumprir minha missão na terra."

Fernanda Souza está no comando de 'Ilhados com a Sogra 2' Imagem: Netflix / Divulgação

Mas, mesmo se declarando fã do programa, Fernanda Souza avisa o público que jamais apareceria em Ilhados com a Sogra como participante. Segundo ela, nem precisaria, já que sua relação com a sogra, Heloisa Porto, mãe da namorada Eduarda Porto, é positiva e sem rusgas. "Não teríamos nem assunto no programa", brinca a apresentadora.

Além do Ilhados, Fernanda tem dois projetos "secretos" em andamento. "Eu sei que a galera vai gostar muito, porque tem a ver com projetos antigos, mas não posso falar ainda. Enfim, é aquele bordão meio cafona: 'tem coisa boa vindo por aí!'."